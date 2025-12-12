去年の能登半島地震以降の、富山湾のシロエビやベニズワイガニの生息状況について、県は今年の夏に行った海域調査の結果を、射水市新湊地区の漁業関係者に報告しました。新湊漁協の漁場の一部で、ベニズワイガニの生息密度が大幅に低いことが分かりました。射水市内で開かれた会合には、新湊漁協に所属するシロエビ漁師やベニズワイガニ漁師らが参加しました。今年7月から8月にかけ、県は国と合同で漁場の撮影や、海水中のDNA採取