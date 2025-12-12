もう一度、甲子園へ――。OBたちの、オールドファンの熱い期待を乗せて、上尾（埼玉）の“夢”がつながった。第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補として関東・東京地区からの選出。この日は2年生が沖縄への修学旅行で、1年生も芸術観賞会のため部員の姿はない。高野和樹監督が片野飛鳥野球部長とともに対応し、選ばれれば42年ぶりとなる甲子園への思いを語った。「身が引き締まる思いです