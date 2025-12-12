上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が12日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』初日舞台あいさつに登壇した。【写真】可愛すぎ⋯高橋恭平が描いたくま本作は、恋愛にまったく興味のない女子高生が、恋愛エネルギーを糧にする魔法使いによって仕掛けられる恋愛イベントから、逃げる、拒否する、ぶっ壊していく前代未聞の“恋愛ぶっ飛ばし系コメディ”。ヒロイン・星