神奈川県伊勢原市と厚木市にまたがる日向山（標高約４００メートル）で９日に発生した山林火災について、伊勢原市は１２日、同日午後４時５０分に鎮圧したと発表した。人的、物的被害は確認されていない。１０日時点で計測した焼損面積（速報値）は約１・３ヘクタール。１３日は主に地上から鎮火に向けた作業を進めるという。