奈良競輪場のF1「CTC杯ムコリン・ムッチー賞」は2日目を終えた。準決11R、単騎戦を克服して2着に突っ込んだのが市橋司優人（33＝福岡）。開口一番、「修正できました」と笑顔で語った。初日予選で3着に終わり、「重かった。乗っている感じがきつい。良くないですね」と状態面の不安を口にしていたが、気配は一変。「乗り方やハンドルの持つ位置を変えたら周回中から楽でしたね」。一日で修正できたようだ。決勝は不動