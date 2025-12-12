名古屋鉄道が12日、緊急の会見を開き、資材費高騰などのため名古屋駅前の再開発の計画が遅れると明らかにしました。高崎裕樹社長：「解体工事着手などが大幅に遅延することが確実になり、スケジュール変更をさざるを得ない状況になった。全て未定に変更致します」名鉄はこれまで、2026年度に名鉄百貨店などの解体に着手し、2027年度に新たなビルを着工、40年代前半の完成を目指すとしていました。しかし先月、ビルの解