日向山の山林火災の「鎮圧」を宣言する萩原市長＝１２日、伊勢原市役所伊勢原市と厚木市にまたがる日向山（４０４メートル）の中腹付近で９日に発生した山林火災について、伊勢原市は１２日に会見を開き、延焼の恐れがなくなる「鎮圧」を宣言した。萩原鉄也市長は「市民に不安を与え、あらためて火災の恐ろしさを痛感した。鎮火には一定の時間を要す。引き続き各所に協力いただき、原因究明と再発防止に努めたい」と話した。市