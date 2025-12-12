窓の掃除はつい後回しになりがちですが、金運アップに深く関わりがあるといわれています。風水では、窓は運気の通り道とされ、日常の中でとても重要な場所なのです。金運アップするために忘れてはならないのが、窓の掃除です！開運を期待するなら、水回りや部屋の掃除は欠かせませんが、さらに金運アップを目指すなら「窓の掃除」が大切です。運気は循環するとされており、玄関と同様に窓も大きな役割を果たします。家具で窓をふさ