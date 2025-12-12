2023年よりアイドルグループ「ideal peco」のメンバーとして活動し、2021年に「秋のTGIF 週プレ賞」グランプリに輝いた菅谷夏子が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』に登場しました。【写真】つるん陶器肌の菅谷夏子さんカットでは、海水浴場で遊んでいる無邪気の様子から、艶やかな浴衣姿、そしてかけ湯をしながら、セクシーなビキニでの入浴姿も。爽やか清楚なイメージとともに、