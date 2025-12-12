「僕の考えた最強のボス」が、実際にゲームの中でロックマンと戦う……かつて多くの少年たちがハガキを握りしめて挑んだあの伝説の企画が、令和の世に帰ってきました。カプコンは、シリーズ最新作「ロックマン:デュアル オーバーライド」の制作決定に伴い、「ボスキャラクター デザインコンテスト」を開催すると発表しました。このコンテストが実施されるのは、1996年発売の「ロックマン8 メタルヒーローズ」以来、実に約30年