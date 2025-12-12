来年春のダイヤ改正で、東海道新幹線の「のぞみ」が1時間あたり最大13本運転されることになりました。 【写真を見る】東海道新幹線｢のぞみ｣ 1時間最大13本に 来年3月14日～ 週末中心に利用が増える 東京発下りの午前7時～10時台・新大阪発上りの午後2時から5時台で JR東海によりますと、来年3月14日から「のぞみ」が1時間あたり最大13本運転されるのは、東京発下りの午前7時～10時台と、新大阪発上りの午後2時