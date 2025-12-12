四川省成都市錦江区に10日、中国で初となるエンボディドAIロボットエコロジカルプラットフォームの重要な一環である「ロボットワールド」一期（エンボディドAIロボット大型販売店）がオープンした。中国新聞網が伝えた。総建築面積は840平方メートルで、100種類以上のロボットが並べられているこのショップは、「エンボディドAIロボットショップ」を主な位置付けとして、「企業間取引産業へのエンパワーメント」と「消費者の消費高