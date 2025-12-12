ディフェンダー 110の“商用”モデルジャガー・ランドローバー・ジャパンは2025年12月11日、ランドローバーの本格SUV「ディフェンダー」のラインナップに、日本初導入となる商用モデル「ディフェンダー ハードトップ（DEFENDER HARD TOP）」を追加し、受注を開始しました。今回発表されたディフェンダー ハードトップは、単なるグレード追加ではありません。そのルーツは、今から75年前の1950年にまで遡ります。【画像】超カッ