ºÜ¤»¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥Ã¥Ô¥ó¼ºÎé2024Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¥®¥ã¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÌÚÈþÎ¤°¡(¤ß¤ê¤Á¤ã¤à)¤¬?¤¹¤Ã¤Ô¤ó?»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÜ¤»¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥Ã¥Ô¥ó¼ºÎé ¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤âÈþÍÆ°åÎÅ¤âÂç¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Ê