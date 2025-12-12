中小企業の経営者らが課題解決に向け、副業や兼業人材の活用方法を学ぶセミナーが、前橋市で開かれました。 このセミナーは、県と県産業支援機構が開いたもので、中小企業の経営者や金融機関の職員など、会場とオンラインで合わせて約１５０人が参加しました。セミナーでは、人手不足や経営の課題を副業や兼業の人材で解決した、県内の複数の企業がパネルディスカッションを行いました。 イヤホンを製造販売し