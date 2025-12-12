サッカーボール 高校サッカーの高円宮杯Ｕー１８プレミアリーグ参入をかけたプレーオフは、１２日広島県で行われ、桐生第一が新潟との初戦に臨みました。 高校サッカーのプリンスリーグ関東１部を２位で終えた桐生第一。２０２２年以来の２回目のプレミアリーグ昇格をかけ、アルビレックス新潟Ｕー１８と対戦しました。 桐一は前半に７本のシュートを