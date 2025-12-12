長崎と中国・上海を結ぶ定期航空便が当面の間、欠航となることがわかりました。 中国企業が運航するクルーズ船の寄港のキャンセルも相次ぎ、日中関係冷え込みの影響とみられています。 当面の間、欠航するのは「中国東方航空」が月曜と金曜の週2往復で運航している長崎⇔上海便です。 1979年に就航しコロナ禍で一時運休しましたが、おととし10月末に運航を再開していました。 県によりますと、今月の5往復10便と来年1月