この時期恒例となった「今年の漢字」全国各地でクマの出没や人への被害が相次いだことから「熊」に決まりました。 広島の人たちの「今年の漢字」は…？ 安佐動物公園 阿部 勝彦園長「『象』ですね」 安佐動物公園では今年８月、世界でも珍しいマルミミゾウの赤ちゃん「アオ」が誕生。元気いっぱいすくすくと成長し、体重は４カ月で ６０ｋｇ増えました。 安佐動物公園 阿部 勝彦園長「無事に出産してくれることを目標にみんな