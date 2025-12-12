石油コンビナートの防災組織の技能を競うコンテストで東ソー南陽事業所の自衛防災組織が最優秀賞を受賞しました。東京の総務省で開かれた表彰式では消防庁の大沢長官から賞状と盾が贈られました。このコンテストは、石油コンビナートなどの防災力強化を目的に2014年から毎年開かれているもので、今回は35の組織が出場しました。事前に訓練の様子などを撮影した動画を送り、消火活動での安全で正確な車両の操作や