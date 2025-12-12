「熊」が選ばれた「今年の漢字」。実は広島の“あるもの”と関係がありました！ 「筆は広島県熊野産『白天尾牛耳兼毫筆』です」 使われたのは広島の伝統工芸品「熊野筆」ということで熊野町の「筆の里工房」にお邪魔しました。 牧 千晴記者「今年の漢字で使われた筆はこちらより大きいサイズということです」 清水寺で使われたものは穂の長さ１１．５ｃｍ、軸が２６ｃｍの大型筆で、大きな文字を書くのに適しているということ