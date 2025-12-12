消防によりますと、2025年12月12日午後6時半ごろ、新千歳空港の滑走路でプライベートジェットがオーバーランしたということです。国土交通省航空局から消防に「航空機が滑走路から逸脱した」という趣旨の通報がありました。乗客6人乗員3人に、けがはないということです。現在、消防が詳細を確認しています。