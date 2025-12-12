大阪・藤井寺市の遺跡で古墳時代のものとみられる珍しい土器がみつかりました。コップやグラスのような形をした土器。ユーラシア大陸の民族らが儀式などの際に使っていたとみられる角杯形土器です。この土器が見つかったのは大阪府藤井寺市の古市古墳群の遺跡で、同市によると、角杯形土器はほとんどが５世紀末以降の灰色をした須恵器ですが、今回見つかったのはより古い古墳時代の５世紀初頭に作られたとみられる土師器です