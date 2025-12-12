『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『警察の追跡を逃れる動画に憧れ』高校生らが“集団暴走”」についてお伝えします。◇今年8月、新潟県警のパトカーから撮影された映像。警察が追跡しているのは、2台の原付バイク。ヘルメットをつけずに複数人が乗っています。バイクは赤信号を無視して暴走行為を続けます。周辺では、今年4月頃から通報が相次いでいて…近所に住む人「だいたいこの駐車場で、みんなで話し