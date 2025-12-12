ラグビー日本代表でリーグワン・東京ベイのＳＨ藤原忍が１２日、自身のＳＮＳを更新。「この度、ＬａｎｄＲｏｖｅｒＤＥＦＥＮＤＥＲのアンバサダーに就任しました。激しくぶつかり合うラグビーの世界で大切なのは、どんな状況でも前へ進む強さ。ＤＥＦＥＮＤＥＲも同じく、道を選ばず力強く進む“タフさ”を持った一台。アスリートとしての価値観に深く共鳴します。これから、この相棒とともに新しい挑戦を発信していきます