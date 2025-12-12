「日本モーターボート選手会会長賞」（１２日、多摩川）川北浩貴（５４）＝滋賀・７１期・Ａ２＝が予選をオール３連対でまとめて９位で突破した。「悪くないよ。多分、足は弱いけど、掛かりがいいんだと思う」とターン回りには好感触の様子。「普段は握って回らないけど、今節は怖いけど握って回れているし、落として回っても悪くない」と前回と同じ２０号機で予選突破した時と比較しながら「前回みたいにスリットもダダ下