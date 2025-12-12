バンダイは、『仮面ライダーW(ダブル)』より「CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2」を12月26日16時からプレミアムバンダイにて予約の受付を開始する。「CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2」「CSMアクセルドライバー」は、『仮面ライダーW』に登場する照井竜が仮面ライダーアクセルへの変身時に使用するベルト。詳細は12月26日に解禁される。(C)石森プロ・東映