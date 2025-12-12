阪神ＯＢの鳥谷敬氏が、１２月１７日にラ・スイート神戸オーシャンズガーデンで「スペシャルファンミーティング」を開催する。プロ通算２０９９安打を誇るレジェンドが今だから話すことができる苦悩、決意、真実をファンに伝える。受け付けは午後５時３０分。まだ席に空きはある。