【モデルプレス＝2025/12/12】クリエイターのしなこが12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。ファンシーなミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳カリスマ「スタイル抜群」ユニーク柄ミニスカから輝く美脚◆しなこ、ファンシーなミニスカ姿公開しなこは「＠wigglewiggle_jp 1周年おめでとうございます」と、ライフスタイルブランド「wiggle wiggle」（ウィグルウィグル）に向けてコメントをつづり、同店