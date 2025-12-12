飲酒運転による事故で娘の命を奪われた父親が12日、中学生に向けて「自分の命も、周りの人の命も大切にしてほしい」と訴えました。 佐賀県伊万里市の小中一貫校、南波多郷学館で登壇したのは、大庭茂彌さん（78）です。■大庭茂彌さん（78）「お父さん、今度の正月は我が家で迎えるけん（と娘が話していた。）」 大庭さんの二女・三弥子さんは、当時大学3年生だった26年前の12月、飲酒運転の車に追突され、一緒にいた友人2人