ユーロ圏１０年債利回り格差小幅に縮小、仏７１ｂｐ、伊６８ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:05時点）（%） ドイツ2.86 フランス3.57（+71） イタリア3.54（+68） スペイン3.303（+44） オランダ2.992（+13） ギリシャ3.462（+60） ポルトガル3.166（+31） ベルギー3.346（+49） オーストリア3.114（+25） アイルランド