11月18日に発生した大分県大分市佐賀関の大規模火災についてのニュースです。被災した人たちの生活再建に向けて12日から仮住まいの市営住宅への入居が出来るようになりました。 市営住宅に入居が決まった山口さん夫婦 ◆入居者 山口栄子さん「ああ、きれいやわ。ホッとするわ。ホッとする本当に」 12日、佐賀関の市営住宅の部屋を訪れたのは入居が決まった山口さん夫婦です。 夫婦は火事で被災した田中地