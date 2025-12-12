かろうじてJ2残留を決めた大分トリニータ。 チームの運営会社は12日、今期の決算が3期ぶりに赤字となる見通しであると明らかにしました。 残留争いに巻き込まれ、今シーズンは16位に沈んだトリニータ。 こうした中、12日県庁で「大分トリニータを支える県民会議」の役員会が開かれました。この中で、運営会社の大分フットボールクラブの小沢社長は今期は3期ぶりに赤字決算となる見通しであ