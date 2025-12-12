中学生がお金の使い方を考える金融教育セミナーが大分県大分市の中学校で開かれました。 これは子供たちに正しい金融知識を身につけてもらおうと大分信用金庫などが開催しているものです。 きょうは明野中学校の2年生およそ230人が参加。税理士から貯金を続けるために自分のルールを作ることが大事だといったことを学んでいました。 ◆中学2年生「お金について学ぶ機会が初めてなので非常にいい経験になった」 大