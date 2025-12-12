終盤国会、最大の焦点である定数削減法案はなぜ、成立が難しくなっているのでしょうか？日本テレビ政治部・官邸キャップの平本典昭記者が、次の3つのギモンについて解説します。1.終盤国会「異例」の攻防何が？2.維新キーマンがトーンダウン？3.どうなる？“緊迫”の会期末■与党内、自民と維新の攻防がヒートアップ──まず、1つ目のギモン。異例の攻防ということですが、何が異例なのでしょうか？例年12月は、政治が慌ただ