12日は大分市議会で、11月に発生した佐賀関の大規模火災の復旧などに関する費用を盛り込んだ一般会計補正予算案が可決され被災者に見舞金が給付されました。 大分市議会 大分市議会の第4回定例会最終日の12日は議案などの採決が行われ、総額100億6500万円の一般会計補正予算案など執行部が提案した議案50件は全て可決されました。 補正予算には佐賀関の大規模火災の復旧にかかる費用として8億6500万円が計上され