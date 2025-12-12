来春の選抜高校野球大会（来年3月19日開幕、甲子園）の21世紀枠候補校9校が12日、日本高野連から発表された。九州地区は長崎西が選ばれた。県内有数の進学校で、4強入りした51年春以来の選抜出場に近づいた。今秋の九州大会では初戦で佐賀1位の唐津商を9―2で破り、準々決勝では神宮王者の九州国際大付に0―5で敗退。エースの熊寛生（2年）を中心に粘り強い戦いを見せた。宗田将平監督は長崎高野連を通じて「大きな誇りであ