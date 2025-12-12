フジテレビ本社フジテレビは12日、バラエティー番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」のロケ撮影中に、アイドルグループ「SUPEREIGHT」の横山裕さん（44）が右肋骨骨折、腰椎捻挫の全治2カ月のけがを負ったと番組公式サイトで発表した。公式サイトによると、横山さんは11日午後、回転台の上に乗るゲームの収録中にけがをしたという。フジは「大変申し訳ない」と謝罪した上で「今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底