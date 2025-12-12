フジテレビは12日、バラエティー番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」のロケ撮影中に、アイドルグループ「SUPEREIGHT」の横山裕さん（44）が右肋骨骨折、腰椎捻挫の全治2カ月のけがを負ったと発表した。