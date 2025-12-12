いわゆる「南京事件」から13日で88年となるのを前に、中国外務省は「日本の軍国主義復活を決して許さない」などと批判しました。中国外務省の報道官は日本時間午後4時ごろの会見で、高市首相の台湾有事に関する発言をめぐって、日中関係が緊張する中で「南京事件」の式典を迎えると中国メディアが質問したのに対し、「日本の右翼勢力が歴史を逆行させることや外部勢力が中国の台湾地域に干渉すること。そして日本の軍国主義復活を