大人になると間違ったことをしても、言い訳や正当化をしがち。そんな自分を注意してくれたのが我が子だったら……？今回は、ママ友の愚痴を聞いた娘に正論で注意されて反省した話をご紹介いたします。悪口を注意「小学校の役員をしている私。運動会のとき、役員は準備や運営などのお手伝いをしなくてはいけなかったので、リーダーシップを発揮しながら他のママに指示を出していました。ただ、指示を出しても理解力のないママは行