【「コロちゃお」】 12月19日発売 価格：1,280円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「コロコロコミック」と「ちゃお」がタッグを組んだ新雑誌「コロちゃお」を12月19日に発売する。価格は1,280円。 「コロちゃお」では、25作品のマンガが掲載。「シャーマンキング」の武井宏之氏による「呪口 JURO」や、「日常」のあらゐけいいち氏による「ダメダメまほう使いパップ