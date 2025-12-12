ポップしなないでが、親交の深いクリエイター 伊豆見香苗の絵本第2弾『どっぽん！バスボール』にテーマ曲「どっぽん！バスボール」を書き下ろした。 （関連：ポップしなないで、メジャーデビュー決定で意気揚々と新章へ“セカイ系バンド”が踏み出した次なるステージ） 本楽曲は2026年2月6日（＝お風呂の日）に、絵本と同時リリース。テーマは“みんな大好きバスボ