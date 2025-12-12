今年もあとわずかとなる中、岡山県倉敷市の工房では来年の干支の張り子づくりが行われています。 【写真を見る】倉敷市の工房で愛らしい来年の干支「午」の張り子づくり「飛躍するような年に」【岡山】 愛らしい姿をした張り子の「午」です。倉敷市笹沖にある「倉敷はりこ」の工房で、来年の干支の置物づくりが進められています。岡山県伝統的工芸品に指定されている「倉敷はりこ」は、すべての工程を手作業で行うため、1日に1