V・ファーレン長崎は12日、MF澤田崇(34)との契約を更新したと発表した。17年より長崎でプレーする澤田は今季もJ2で25試合に出場。J1昇格に貢献していた。クラブを通じ「今年はJ1昇格という素晴らしい経験をさせてもらえました。来シーズンはJ1の舞台で長崎旋風を巻き起こしていきたいと思います!ファン・サポーターの皆様、一緒に戦い、長崎を盛り上げていきましょう!」とコメントしている。