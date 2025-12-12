鹿児島ユナイテッドFCは12日、外国籍の3選手が契約満了となったことを発表した。DFへナン(29)、FWアンジェロッティ(27)、MFジョアオ(22)が退団する。今季J3で36試合に出場して7得点を決めていたアンジェロッティは「たくさんの愛をありがとう!鹿児島のファンの皆さんは本当に素晴らしいです。どんな時も応援し続けてくれました。一緒にたくさんの幸せな瞬間を過ごしました。自分のゴールパフォーマンスをしてくれたことも忘れ