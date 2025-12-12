カマタマーレ讃岐は12日、カマタマーレ讃岐U-18に所属するDF原野楼惟がトップ昇格すると発表した。クラブとしては2022年のGK松原快晟以来、7人目のトップ昇格になるという。同選手は京都府出身で、身長168cm、体重62kg。高校から香川県に移って讃岐でプレーしていた。クラブは「スピードを活かした突破力」を評価しているという。クラブを通じ「目標でもあったトップ昇格を叶え、このクラブでプロサッカー選手になれた事を嬉