地域に伝わる伝統の品を作り地元や学校に愛着を持って貰おうと、庄内町の小学生が卒業制作で、伝統のほうき作りに挑戦しました。 【写真を見る】真剣なまなざしで世界に1つのほうきを作る！ 小学生が卒業制作で「由右エ門ほうき」作り（山形・庄内町） きょう、庄内町の余目第四小学校の６年生が挑戦したのは、地域に伝わる伝統品、「由右エ門ほうき」作りです。 「由右エ門ほうき」は庄内町古関地区に伝わるほうきで、地区で収