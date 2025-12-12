ありがとう▶▶この作品を最初から読む不要と感じたら、思い出の品でも何でも即捨てる。そんな捨て変態こと、ゆるりまいさんにとっても遺品整理は辛い作業でした。長年一緒に暮らしていた祖母を突然亡くしたゆるりさん。母と一緒に行った遺品整理は、自分のものを整理するのとは全く違う難しさがあることを知ります。遺族の葛藤や、自分の死後のために今できることなど、ゆるりさんの遺品整理にまつわるエピソードをお届