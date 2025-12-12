ドラゴンズの契約更改。若き右のエース･髙橋宏斗投手（23）が推定年俸2億円到達しました。 【写真を見る】中日･髙橋宏斗投手(23) 8000万円UPの推定年俸2億円到達 ｢ローテを守り続けた所を評価してもらった｣ 今年の漢字は…“繋” プロ入り5年目の髙橋投手は、自身初の開幕投手を務めた今シーズン、26試合に登板。2年連続での2桁勝利は逃したものの、8勝10敗でこのうち2度完封勝利を挙げまし