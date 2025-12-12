サンワサプライは12月11日に、在宅ワークやゲーミングにも使いやすい幅120×奥行60cmのローデスク「100-DESKL017」を、公式オンラインショップ「サンワダイレクト」にて発売した。カラーは、ブラック、ブラウンの2色。税別価格は1万2546円。●タップ受けとケーブル逃がしで「配線ぐちゃぐちゃ」を卒業「100-DESKL017」は、従来モデルのユーザーから寄せられた声に基づいて、日常の使いにくさを見直してアップデートしたローデ